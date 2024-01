POL-F: 240126 - 0088 Frankfurt - Altstadt: Festnahme eines Langfingers

Frankfurt (ots) - Die Polizei sucht nach dem 55-jährigen Stephan S. . Er wurde letztmalig am Vormittag des 23.01.2024 in der Gießener Universitätsklinik gesehen. Dort wurde er medizinisch behandelt. Der Vermisste hat das Krankenhaus eigenständig verlassen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Er benötigt jedoch weiterhin eine ärztliche Behandlung. Der Vermisste hat Bezüge in den Raum Frankfurt am Main und ...

