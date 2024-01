Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240126 - 0087 Frankfurt - Ostend: Diebstahl eines E-Bikes

Frankfurt (ots)

(th) Am Dienstag, den 24. Januar 2024 entwendeten zwei 19-Jährige das E-Bike eines Mitarbeiters eines Lieferunternehmens. Der 36-Jährige stellte das E-Mountainbike der Marke Cube gegen 20.00 Uhr im Bereich der Oskar-von-Miller-Straße verschlossen ab, um eine Lieferung in Empfang zu nehmen. Die kurze Abwesenheit des Fahrers nutzen die beiden Tatverdächtigen und entwendeten das E-Bike.

Glücklicherweise hatte der Geschädigte das E-Bike mit einem "Air-Tag" versehen, so dass der Standort des gestohlenen E-Bikes in einem Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus in der Ostendstraße geortet werden konnte.

Im Zuge der Folgeermittlungen wurden die beiden 19-Jährigen als Tatverdächtige identifiziert. Sie müssen sich nun wegen des besonders schweren Fall des Fahrraddiebstahls verantworten.

