Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbrecher machen keine Beute

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Köckelwick;

Tatzeit: zwischen 11.2023, 10.00 Uhr, und 12.11.2023, 17.00 Uhr;

In eine Scheune sind Unbekannte in Vreden gewaltsam eingedrungen. Um in das Gebäude eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Bauerschaft Köckelwick zu gelangen, machten sich die Täter gewaltsam an einer Tür zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher nichts entwendet. Zu der Tat kam es am vergangenen Wochenende. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

