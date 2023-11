Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Vandalismus an Pkw

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Heuland;

Tatzeit: zwischen 11.11.2023, 10.30 Uhr, und 13.11.2023, 10.15 Uhr;

Mutwillig hat ein Unbekannter in Ahaus-Wüllen ein geparktes Auto beschädigt. Das Fahrzeug hatte an der Straße Heuland gestanden, wo sich das Geschehen zwischen Samstagmorgen und Montagmorgen abgespielt hat. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell