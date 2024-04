Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht am Steuer

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Am Samstagmittag führten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Eisenach eine Verkehrskontrolle in der Straße Langer Weg in Treffurt durch. Hierbei wurde bei einem 43-jährigen Fahrzeugführer ein positiver Drogenvortest durchgeführt. Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme im Klinikum in Eisenach unterziehen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige. (cm)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell