PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 12.05.24 aus dem Landkreis Ravensburg.

Pressemitteilung vom 12.05.24 aus dem Landkreis Ravensburg.

Leutkirch

Geländer angefahren und geflüchtet.

Am Samstag in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr kam ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Wangener Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte beim Hotel Eden mit einem Geländer. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch (Tel. 07561/84880) in Verbindung zu setzen.

Kißlegg

Mann schlägt Schwester und leistet Widerstand gegen die Polizei.

Zum Streit zwischen einem 23-Jährigen und seiner 39-jährigen Schwester kam es am Samstagabend bei Kißlegg. Der unter Einwirkung von Alkohol und Drogen stehende Mann traktierte seine Schwester mit Faustschlägen und drückte ihr kurz die Luft ab. Den einschreitenden Beamten gegenüber verhielt der Mann sich respektlos und provokant. Einem ausgesprochenen Platzverweis leistete er keine Folge und ging auf die Beamten zu. Er wurde schließlich zu Boden gebracht und dort mittels Handfesseln geschlossen. Dagegen wehrte er sich jedoch so heftig, dass drei Beamte leicht verletzt wurden. Zudem beleidigte der Mann die Beamten massiv. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung zu.

