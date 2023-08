Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Online-Präventionsveranstaltung zum Thema "Fahrzeugsicherung"

Gießen (ots)

Gießen/Wetterau/Marburg/Lahn-Dill:

Sicher! Ihr Fahrzeug - Tipps gegen Diebstahl

Regelmäßig veröffentlichen wir Pressemitteilungen über Fahrzeugaufbrüche in den vier Landkreisen Gießen, Wetterau, Marburg sowie Lahn-Dill.

Tagtäglich kommt es vor - Diebe schlagen z. B. die Scheiben geparkter Autos ein und bedienen sich im Fahrzeuginneren. In den letzten Wochen werden vermehrt solcher Diebstähle aus Fahrzeugen in Mittelhessen festgestellt. Während das Diebesgut oft gering ist, sind der Schaden am Auto und insbesondere der Ärger größer

"Warum haben es die Diebe auf mein Fahrzeug abgesehen?" fragen sich oft die Betroffenen. War es Zufall? Oft haben die Täter an ihrem Fahrzeug etwas entdeckt, was sie zu der spontanen Wahl ihres Eigentums veranlasst hat.

Die Kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater können Ihnen Tipps und Hinweise aus dem Erfahrungsschatz der Polizei liefern, wie Sie die Chancen erhöhen, dass Diebe Ihr Auto nicht als lohnenswertes Tatobjekt sehen.

Am Montag, den 04. September 2023 sowie 11. September 2023 um 17 Uhr startet der kostenlose Online-Vortrag zum Thema "Sicher! Dein Auto - Tipps gegen Diebstahl".

Sicher Sie Ihr Fahrzeug mit uns. Wir geben Tipps und Ratschläge, wie Sie Ihr Eigentum unterwegs effektiv sichern können. Machen Sie Dieben das Leben schwer und besuchen sie unseren Kurzvortrag im Internet.

Sie benötigen lediglich ein internetfähiges Gerät und die Polizei eine kurze Anmeldung von Ihnen. Ein Klick auf den Link oder das Einloggen über den beigefügten QR-Code genügen: https://join.next.edudip.com/de/webinar/sicher-ihr-fahrzeug-tipps-gegen-diebstahl-aus-fahrzeugen/1941267

Sabine Richter, Pressesprecherin

