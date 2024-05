Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 90-Jähriger nach internistischem Notfall mit Pkw verunfallt - schwer verletzt

Willich (ots)

Am Dienstagvormittag, um kurz vor 12 Uhr, fuhr ein 90-jähriger Willicher mit einem Auto auf der Sankt Tönis Straße in Willich auf den dortigen Kreisverkehr zur Bahnstraße zu. Kurz vor dem Kreisverkehr kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenschild. Im Folgenden fuhr er noch weitere Straßenschilder an und überquerte beim Verlassen des Kreisverkehrs die Bahnstraße über die Mittelinsel hinweg in den Gegenverkehr. Dort beschädigte er zunächst einen geparkten Pkw und kam letztlich an einem größeren Straßenschildpfeiler zum Stehen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer internistischen Ursache auszugehen, weswegen er die Kontrolle über den Pkw verlor. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Ein Rettungsteam brachte den Willicher umgehend in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. /cb (426)

