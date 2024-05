Polizei Münster

POL-MS: Pedelec-Fahrerin stürzt - Unfallbeteiligte entfernt sich unerlaubt vom Unfallort - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.05., 15:15 Uhr) ist es auf dem Radweg der Hafenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einer Fußgängerin gekommen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Fahrerin auf dem Radweg der Hafenstraße in Richtung Ludgerikreisel. Plötzlich betrat eine Fußgängerin den Radweg. Die annähernde 51-Jährige musste daraufhin mit ihrem Pedelec ausweichen, touchierte den Bordstein und fiel auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte sie sich leicht an Knie und Rücken. Nach Aussage der Münsteranerin machte sie sich durch Rufe bemerkbar. Die Fußgängerin entfernte sich im Anschluss ohne Angaben ihrer Personalien vom Unfallort. Nach ersten Aussagen ist die Unbekannte circa 40 Jahre und ist circa 1,70 Meter groß. Sie hat helle, schulterlange blonde Haare und eine korpulente Statur. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug sie einen dunklen Rucksack bei sich.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell