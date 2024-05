Polizei Münster

POL-MS: Ein Schwerverletzter nach Zusammenstoß zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Gelenkbus - Unfallaufnahme-Team der Polizei im Einsatz

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.05., 14:40 Uhr) ist es auf der Wolbecker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem Gelenkbus gekommen. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Pedelec-Fahrer und verletzte sich schwer.

Der 33-jährige Fahrer des Gelenkbusses und der 85-jährige Pedelec-Fahrer warteten nach bisherigen Erkenntnissen während einer Rotlichtphase nebeneinander an der Haltelinie an der Wolbecker Straße in Fahrtrichtung Hohenzollernring. Nach dem Wechsel auf das Grünlicht fuhren beide Unfallbeteiligten los.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Verkehrsteilnehmer. Der Pedelec-Fahrer stürzte infolgedessen und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen ist der Zustand des Verletzten derzeit stabil.

Für die Unfallaufnahme waren die Experten des Verkehrsunfallaufnahme-Teams der Polizei Münster im Einsatz. Der Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell