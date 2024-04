Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: kurioser Beginn und überraschendes Ende einer Verkehrsunfallflucht in Hildburghausen

Hildburghausen (ots)

Am Freitag den 19.04.2024 ereignete sich gegen 10:05 Uhr ein Verkehrsunfall in Hildburghausen, Dr.-Theodor-Neubauer-Straße. Hierbei befuhr die 48-Jährige mit ihrem Pkw Nissan die Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Hildburghausen. Der 28-Jährige wollte mit seinem Pkw Mercedes vom Straßenrand anfahren und übersah die neben ihm fahrende Frau. Es kam zu Kollision. Die Frau stieg aus und beleidigte den 28-Jährigen, macht Bilder mit dem Handy und verließ die Unfallstelle. Der 28-Jährige blieb verdutzt zurück und wartete auf die Beamten. Die eigentliche Geschädigte ließ sich an der Unfallstelle nicht mehr blicken. Jedoch kam die Geschädigte wenige Stunden später zur Polizeiinspektion und schnell wurde klar, warum die Geschädigte die Unfallstelle verlassen hatte. Während der Aufnahme fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,70 Promille. Weiterhin war die Geschädigte nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Geschädigte gab an, nach dem Vorfall ein "Gläschen" Sekt getrunken zu haben. Auf die Frage, welche Größe das "Gläschen"gehabt hat, gab sie keine Antwort. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am Fahrzeug des eigentlichen Unfallverursachers entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro und am Fahrzeug der Geschädigten ein Schaden von ca. 6000 Euro. Die Geschädigte erwarten nun mehrere Anzeigen u.a. wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort, Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

