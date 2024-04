Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angriff mit einem Glas

Suhl (ots)

In den Morgenstunden des 21.04.2024 um 03:25 Uhr ereignete sich in einer Lokalität der Friedrich-König-Straße in Suhl eine Körperverletzung zwischen zwei Frauen. Eine bisweilen unbekannte Täterin schlug ein Glas in das Gesicht einer 36-Jährigen, wodurch diese eine Schnittverletzung erlitt. Hinweise zur Tat oder zur Personalie der Täterin werden im Inspektionsdienst Suhl entgegengenommen.

