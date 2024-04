Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handy unterschlagen

Suhl (ots)

Am 18.04.2024 gegen 13:20 Uhr vergaß ein 53-Jähriger sein Mobiltelefon im Bereich der Suhler Einkaufscentren. Es handelte sich um ein blaues Handy der Marke Oppo, welches sich in einer schwarzen Schutzhülle befand. Bei Hinweisen dazu, wer das Telefon an sich genommen hat, oder gegebenenfalls beim Auffinden von diesem wird um Meldung beim Inspektionsdienst Suhl gebeten.

