Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Lahr - Illegaler Waffen-und Rauschgifthandel aufgedeckt

Offenburg (ots)

Die Kriminalpolizei Offenburg führt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Offenburg seit mehreren Monaten ein Ermittlungsverfahren gegen eine Gruppe von Personen aus der Ortenau die verdächtigt werden, einen schwunghaften Handel mit Kokain betrieben zu haben. Zudem stehen einzelne Mitglieder der Gruppe im Verdacht, Schusswaffen illegal erworben und weiterveräußert zu haben. Bei den beiden Hauptverdächtigen handelt es sich um Mitglieder einer örtlich ansässigen Rocker-Gruppierung. Nachdem in langwieriger Ermittlungsarbeit die Tatbeteiligten und deren genaue Rolle in diesem Ermittlungsverfahren herausgestellt werden konnte, kam es am Donnerstag zu einer Durchsuchungsaktion an über einem Dutzend Wohnobjekten in Offenburg und Lahr. Mehrere Personen wurden vorläufig festgenommen. Zwei Tatverdächtige wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg am Freitag der zuständigen Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht in Offenburg zur Haftbefehlseröffnung vorgeführt und im Anschluss in die JVA verbracht. Die Durchsuchungen führten unter anderem zum Auffinden von rund einem Kilogramm Kokain, zwei Kilogramm Marihuana, drei Schusswaffen inklusive Munition, sowie waffenähnlichen Gegenständen. Außerdem wurde Bargeld und Vermögenswerte in einem hohen fünfstelligen Betrag sichergestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, insbesondere die Auswertung der beschlagnahmten Gegenstände, dauern an

