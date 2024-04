Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: GirlsDay in der Landespolizeiinspektion Suhl

Bild-Infos

Download

Suhl (ots)

Der Polizeiberuf ist einer der vielseitigsten Jobs, den die Arbeitswelt zu bieten hat. Dieser Beruf ist jedoch seit vielen Generationen in Männerhand. Die Männer werden definitiv gebraucht, aber immer wichtiger werden Frauen, die durch ihr deeskalierendes Auftreten Situationen schnell herunterfahren können und vernünftig als Problemlöser dem polizeilichen Gegenüber zur Seite stehen. Die guten Eigenschaften einer Frau, wie z. B. Empathie, Charme und Kommunikationsfähigkeit werden in allen polizeilichen Situationen benötigt. Auch schreibt das Gesetz vor, dass es einen bestimmten Frauenanteil innerhalb der Polizei geben muss, um beispielsweise gleichgeschlechtliche Durchsuchungen zu ermöglichen. Aus diesen Gründen möchte sich die Thüringer Polizei als Arbeitgeber gerne vorstellen und lädt daher vor allem Mädchen am 25.04.2024, 08:00 Uhr, in die Landespolizeiinspektion Suhl ein, um einen ganz besonderen Schnuppertag zu erleben. Angelehnt an unsere herkömmlichen Schnuppertage werden verschiedene Bereiche der Polizei, wie z.B. die Diensthundestaffel und die Kriminaltechnik vorgestellt. Für eine genaue Planung bitten wir um eine Voranmeldung per Mail an unsere Einstellungsberaterin Jennifer Pfeiffer. (E-Mail: nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell