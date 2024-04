LPI-SHL: Unfall mit tragischem Ausgang

Kaltennordheim (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstagabend 21:30 Uhr bis Mittwochmorgen 08:00 Uhr gewaltsam in ein Fitnessstudio in der Lindenstraße in Kaltennordheim ein. Im Inneren brachen die Unbekannten zwei Bezahlautomaten auf und entwendeten eine Geldkassette. Die Einbrecher gelangten so an etwa 500 Euro Bargeld und verursachten dabei einen Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich ...

