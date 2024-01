Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Kyllburg (ots)

Am Sonntag, den 31.12.2023 kam es zwischen 16:50 Uhr und 18:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Kastellstraße in Kyllburg. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand parkender PKW von einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ausparken oder Rangieren touchiert. An dem geparkten, silbernen Mercedes entstand Sachschaden in Form von Lackkratzern. An dem unfallverursachenden Fahrzeug dürften korrespondierende Beschädigungen zu finden sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell