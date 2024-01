POL-PDWIL: erster Polizeieinsatz im neuen Jahr

Wolsfeld (ots) - In der Zeit vom 24.12.2023 bis zum 31.12.2023 kam es im Vereinsheim am Sportplatz in Wolsfeld zu einer Sachbeschädigung durch bislang unbekannte Täter. Diese betraten unbefugt die Räumlichkeiten des Vereinsheims und beschädigten dort mehrere Gegenstände. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen: 06561-96850. ...

