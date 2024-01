POL-PDWIL: versuchter Einbruch

Hetzerath (ots) - In der Silvesternacht zwischen 00:00 Uhr und 00:45 Uhr ist es vermutlich zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus, im Bereich Hecilostraße, gekommen. Bislang unbekannte Täter drückten die Jalousie einer Terassentür nach oben. Zu einem Einbruch in das Objekt ist es aber nicht gekommen. Vermutlich wurden unbekannte Täter von einem Hund oder der Sicherheitstür vom Aufbruch abgehalten. ...

mehr