Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geldbeutel entwendet - Achtung Trickbetrüger

Suhl (ots)

Mittwochmittag sprach ein junger Mann eine 76-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße in Suhl an. Er verwickelte die Frau in ein Gespräch und wiederholte seine Frage immer wieder, weil er vorgab die Frau nicht zu verstehen. Nach Beendigung der Unterhaltung bemerkte die Seniorin, dass ihr Geldbeutel aus ihrer Handtasche aus dem Einkaufwagen geklaut worden war. Ein vermutlich weiterer Tatbeteiligter entwendete den Geldbeutel während des Ablenkungsmanövers. In der Folge hoben die Diebe unberechtigt über 3.000 Euro vom Konto der Geschädigten ab. Beschrieben werden, kann der junge Mann, der die Frau ablenkte, wie folgt: - südländisches Aussehen - 16-20 Jahre alt - etwa 1,65 cm groß - Zahnlücke im vorderen Zahnbereich - kein Bart, schwarze Haare - weißes Basecap, schwarze Jacke mit gesteppten Ärmeln - sprach gebrochenes Deutsch Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0098669/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Lassen Sie Ihre persönlichen Gegenstände nicht unbeaufsichtigt im Einkaufswagen. Behalten Sie Ihre Wertsachen möglichst nah am Körper und bewahren Sie auf keinen Fall die PIN zusammen mit Ihrer Bankkarte auf. Sollten Sie einen Verlust oder Diebstahl bemerken, kontaktieren Sie bitte so schnell wie möglich Ihre Bank, um die Karten sperren zu lassen und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell