POL-EL: Spelle - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Zwischen dem 25. und dem 29. Januar wurde ein blauer VW Golf in Straße Nordring in Spelle beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

