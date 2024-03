Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Gullideckel zerbricht bei der Überfahrt und verursacht Sachschaden

Güstrow/ Teterow (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 00:40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Deutscher mit seinem LKW-Gespann die L11 aus Klaber kommend in Fahrtrichtung BAB19 als er in der Ortslage Rothspalk einen Abwasserschachtdeckel überfuhr. Dieser zerbrach während der Überfahrt und wurde in mehreren Teilen über die Straße geschleudert. Hierbei wurde der LKW und dessen Anhänger beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich dabei auf etwa 10.000EUR. Vermutlich ist eine Materialermüdung ursächlich für das Auseinanderbrechen des Schachtdeckels. Aufgrund des nun offenstehenden Abwasserschachtes musste die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen der zuständigen Straßenmeisterei durch Verkehrssicherungsgerät der Polizei abgesperrt werden. Durch die Straßenmeisterei konnte gegen 09:00 Uhr ein neuer Deckel eingesetzt und die Gefahrenstelle so beseitigt werden.

