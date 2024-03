POL-GÜ: Einbrecher stehlen Steuerteile aus Landmaschinen in Mühlengeez

Güstrow/ Broderstorf (ots) - Am Montagmorgen kam es gegen 07:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in der Rostocker Chaussee in Broderstorf. Eine 32-jährige Deutsche befand sich in der Straße "Schwarzer Weg" und wollte nach links auf die B110 abbiegen. Dabei übersah sie eine von links aus Fahrtrichtung Sanitz kommende 40-jährige Deutsche und ...

