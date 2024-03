Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim; Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Mainz - Hechtsheim (ots)

Am Freitag dem 08.03.2024 gegen 09:30 Uhr kam es an der Einmündung Robert-Bosch-Straße / Wilhelm-Maybach-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Ein 59-jähriger Mainzer befuhr die Wilhelm-Maybach-Straße während ein 18-jähriger Ingelheimer die Robert-Bosch-Straße in Richtung Rheinhessenstraße befuhr. Da an der Einmündung zwar die Regelung "Rechts vor Links" gilt, die Schäden am Auto des 59-Jährigen jedoch im Heckbereich waren und dieser somit den Einmündungsbereich fast schon komplett gequert hatte, werden nun Unfallzeugen gesucht.

Der 18-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

