POL-PPMZ: Mainz - Bahnhof; Schlägerei in Bus - Mann mit Glasflasche verletzt

Mainz - Bahnhof (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:20 Uhr kam es in der Buslinie 80 am Mainzer Hauptbahnhof zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 34-jähriger Mainzer geriet dort mit einem anderen Fahrgast in Streit und schlug diesem dann mehrfach mit einer Glasflasche in das Gesicht. Als der Fahrgast den Bus am Bahnhof verlies, pöbelte der Beschuldigte einen anderen Fahrgast an, woraufhin es zum Handgemenge mit diesem kam.

Die Beteiligten konnten von den Einsatzkräften der Bundespolizei getrennt werden. Bei der anschließenden Kontrolle des Beschuldigten, zusammen mit Kräften der Polizeiinspektion Mainz 2, war der Mainzer weiterhin derart aggressiv, dass ihm Handschellen angelegt werden mussten.

Sowohl der Beschuldigte wie auch der erste Geschädigte, wurden durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Zeugen welche sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

