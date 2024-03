Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Einbruch in Wohnung

Mainz - Altstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr kam zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Flachsmarktstraße. Die 41-jährige Bewohnerin stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass diverse Schränke und Schubladen offenstanden und Bargeld daraus fehlte.

Die Wohnungstür war lediglich in die s.g. "Tagesfalle" gezogen worden. D.h. die Tür war zwar geschlossen jedoch nicht verschlossen. Einbrecher haben hier besonders leichtes Spiel.

Wer in dem o.g. Zeitraum ungewöhnliche Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon: 06131/65-3390

E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell