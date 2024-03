Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Weisenau; Räuberischer Diebstahl

Mainz - Weisenau (ots)

Am Mittwochmorgen um 07:55 Uhr kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Göttelmannstraße in Mainz-Weisenau. Ein bislang unbekannter Täter hat sich noch vor der offiziellen Marktöffnung in den Verkaufsraum begeben und dort 10 Flaschen Spirituosen in seinem Rucksack versteckt. Als er daraufhin von einer Mitarbeitern, im eigentlich noch geschlossenen Markt, erwischt wurde, flüchtete er aus dem Gebäude. Dort konnte die Mitarbeiterin den Täter zwar einholen und festhalten, er befreite sich jedoch indem er ihr den Arm wegschlug und seine Flucht daraufhin zu Fuß in Richtung Volkspark fortsetzte.

Laut Zeugenaussagen soll der männliche Täter etwa 1,70m groß gewesen sein und habe dunkle kurze Haare und einen schwarzen Bart gehabt. Zudem habe er schwarze Schuhe mit weißer Sohle, eine blaue Regenjacke und einen graublauen Rucksack getragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell