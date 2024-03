POL-PPMZ: Mainz - Lerchenberg; Nächtliche Personensuche

Mainz - Hechtsheim (ots) - Am gestrigen Vormittag meldete ein 66-jähriger Mann, dass in sein Firmenfahrzeug eingebrochen wurde. Er hatte das Fahrzeug am Vortag, gegen 17:00 Uhr in der Carl-Zeiss-Straße abgestellt und verschlossen. Am 04.03.2024, gegen 08:00 Uhr stellte er schließlich fest, dass die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen wurde und mehrere technische Geräte entwendet wurden. Die genaue Schadenshöhe ...

