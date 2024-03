Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Mombach

Bretzenheim Zwei Taschendiebstähle in Mainz - Bankkarten missbräuchlich verwendet

Mainz - Mombach / Bretzenheim (ots)

Montag, 04.03.2024

Am gestrigen Nachmittag erstattete ein 67-jähriger Mainzer Anzeige, weil ihm am Morgen seine Bankkarte entwendet worden war. Als er gegen 09:00 Uhr an einer Supermarkt-Kasse in Mainz-Mombach gestanden hatte und bezahlen wollte, bemerkte er das Fehlen der Karte. Er hatte die Karte zuvor bei seinem Smartphone aufbewahrt.

Der Mainzer setzte sich umgehend mit seiner Bank in Verbindung, um die Karte sperren zu lassen. Hierbei erfuhr er, dass bereits mehrere missbräuchliche Abbuchungen erfolgt waren. Ihm entstand ein Schaden in Höhe eines unteren vierstelligen Betrags.

Ähnlich erging es einer Budenheimerin, die ca. 14:30 Uhr bemerkte, dass ihre Geldbörse fehlt. Zu diesem Zeitpunkt befand sie sich in einem Supermarkt in Mainz-Bretzenheim. Offenbar hatte ein unbekannter Täter die Geldbörse im Markt aus ihrer Tasche gestohlen und direkt im Anschluss Geld abgehoben. Im Gespräch mit einem Bankmitarbeiter erfuhr sie, dass unmittelbar nach ihrem Einkauf im Supermarkt eine Summe im niedrigen vierstelligen Bereich missbräuchlich abgebucht wurde.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

