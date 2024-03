Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt, 15-Jähriger mit Auto in Mainz unterwegs

Mainz (ots)

Sonntag, 03.03.2024, 01:43 Uhr

Nachdem ein 15-Jähriger aus Mainz mehrfach beim Anfahren am Berg scheiterte, reagierte der hinter ihm fahrende Verkehrsteilnehmer umsichtig. Da mehrere Anfahrversuche des vorausfahrenden Autos am Aliceplatz in Mainz scheiterten, stieg der 30-Jährige Zeuge aus seinem Fahrzeug aus, um den Fahrer des vor ihm nun stehenden grauen Skoda Fabias anzusprechen. Der Fahrer des Skoda machte nicht nur einen hilflosen, sondern auch sehr, sehr jungen Eindruck auf den Zeugen. Starker Schmorgeruch der Kupplung zeugten von der Überforderung des jungen Mannes, den Skoda den Berg hoch zu bekommen. Bei der Kontrolle durch eine hinzugerufene Polizeistreife stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 15-Jahre alt war. Er wurde durch die Mainzer Polizei nach Hause gebracht. Die Mutter des Jungen hatte bis zu diesem Zeitpunkt das Fehlen des Schlüssels und Autos nicht bemerkt.

