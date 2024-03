Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim; Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin

Mainz - Gonsenheim (ots)

Am Samstagmittag gegen 12 Uhr ging eine 84-jährige Mainzerin mit ihrem Rollator die die Pfarrer-Grimm-Straße in Richtung Juxplatz entlang als sie auf Höhe der Budenheimerstraße von einem Mann angesprochen wurde, welcher angeblich zwei Ringe gefunden hätte. Die Dame wird daraufhin in ein Gespräch verwickelt und auf ihre eigenen Ringe angesprochen. Hierbei zieht der Täter einen der Ringe vom Finger der Frau und rennt in Richtung Kapellenstraße davon.

Der Täter soll nur etwa 160cm groß und 50-60 Jahre alt gewesen sein. Zudem habe er dunkelblonde Haare und eine untersetzte Figur gehabt. Er habe gebrochenes Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Getragen habe er ein dunkel kariertes Hemd und Jeans.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

