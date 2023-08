Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Diebe entwenden vier Komplettsätze Reifen; Festnahme nach Einbruchsversuch und mehr

Bereich Offenbach

1. Zeugen gesucht - PKW auf Anwohnerparkplatz beschädigt - Offenbach

(cb) Am Montag zwischen 7 Uhr und 19.30 Uhr wurde ein schwarzer Opel Corsa auf dem Anwohnerparkplatz in der Steinheimer Straße (40er Hausnummern) beschädigt. Der Unfallverursacher, vermutlich ein helles Fahrzeug, zerkratzte den Opel im Bereich des hinteren rechten Kotflügels sowie der Stoßstange. Hierbei entstand ein Sachschaden von zirka 1.500 EUR. Das Offenbacher Polizeirevier bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Diebe entwenden vier Komplettsätze Reifen - Hinweise erbeten - Langen

(cb) In der Zeit von Dienstagabend, 18 Uhr, bis zum Mittwochmorgen 7.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Pittlerstraße (50er Hausnummern) Zutritt auf das Gelände eines Autohauses. Dort bockten die Reifendiebe vier Fahrzeuge auf, montierten die Kompletträder ab und entwendeten diese. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 15.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 90300.

Bereich Main-Kinzig

1. Festnahme nach Einbruchsversuch - Hanau

(jm) Polizeibeamte nahmen am frühen Donnerstag zwei Personen im Alter von 16 und 19 Jahren vorläufig fest, nachdem ein Anwohner der Nordstraße einen Einbruchsversuch in einen dortigen Fahrradkeller gemeldet hatte. Die Verdächtigen sollen gegen 2.50 Uhr versucht haben, ein Rolltor zum Fahrradkeller hochzuschieben. Als sich der Bewohner bemerkbar machte, flüchtete das Duo. Die Beamten nahmen im Rahmen der Fahndung die beiden jungen Männer vorläufig fest und für die weiterführenden polizeilichen Maßnahmen mit zur Wache. Anschließend wurden beide wieder entlassen; der Jugendliche wurde an seine Eltern übergeben.

2. Täter verrichtet Notdurft am Tatort - Wer kann Hinweise geben? - Hanau

(cb) In der Zeit zwischen dem 10. Juli und dem 14. August dieses Jahres kam es nachts zu drei fast identischen Einbrüchen im Bereich der Birkenhainer Straße. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt in mehrere Gebäude eines Industriebetriebes sowie in ein Gebäude des Hauptfriedhofes. Er entwendete dort diverse Gegenstände sowie Arbeitsbekleidung. Der Unbekannte verbrachte offensichtlich etwas Zeit in den Objekten, denn es gibt Hinweise, dass er am Tatort gegessen und getrunken hat. Zudem ließ der Einbrecher Teile seiner Bekleidung am Tatort zurück. In nachweislich zwei Fällen hat er seine Notdurft, unter anderem in Mülleimer, am Tatort verrichtet. Die Ermittler in Hanau bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Brand in Waschstraße - Hanau-Großauheim

(jm) Feuerwehr und Polizei mussten am Mittwochmorgen, gegen 10 Uhr, zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand in einer Waschstraße in der Vosswaldstraße ausrücken. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte die Waschanlage und ein darin befindlicher Nissan. Die Feuerwehr war bereits dabei, den Brand zu löschen. Durch das Feuer wurden auch eine daneben befindliche Garage und eine Werkstatt in Mitleidenschaft gezogen. Dort waren unter anderem zwei Oldtimerfahrzeuge sowie drei Motorräder gelagert. Nach vorläufigen Schätzungen der Polizei entstand durch den Brand ein Schaden von etwa 500.000 Euro. Die Kripo Hanau hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Ermittlungen dauern an.

4. Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht - Bruchköbel

(cb) Zu einem versuchten Einbruch kam es am Mittwoch zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr in der Langstraße (30er Hausnummern) im Ortsteil Oberissigheim. Die Hauseigentümerin kam nach Hause, als sie im Bereich ihrer Eingangstür eine männliche Person, etwa 180 cm groß und bekleidet mit einem dunkelgrauen Pulli, feststellte. Als die Person, welche die Kapuze tief ins Gesicht gezogen und sich Zeitungen vor das Gesicht hielt, die Frau bemerkte, verließ sie das Grundstück und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Frau ist im Vorfeld zudem ein dunkelfarbenes Cabriolet aufgefallen. Das Fahrzeug, besetzt mit 2 Männern, fuhr sehr langsam an ihrem Haus vorbei und stand nun, mit geöffneter Motorhaube, gegenüber vom Grundstück der Frau. An der Hauseingangstür entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Die Kriminalpolizei in Hanau sucht nun Zeugen, diese melden sich telefonisch bitte unter der 06181 100-123.

