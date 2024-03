Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Hechtsheim Diebstahl aus Fahrzeug

Mainz - Hechtsheim (ots)

Am gestrigen Vormittag meldete ein 66-jähriger Mann, dass in sein Firmenfahrzeug eingebrochen wurde. Er hatte das Fahrzeug am Vortag, gegen 17:00 Uhr in der Carl-Zeiss-Straße abgestellt und verschlossen. Am 04.03.2024, gegen 08:00 Uhr stellte er schließlich fest, dass die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen wurde und mehrere technische Geräte entwendet wurden. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Wer vom 03.03. / 17:00 Uhr - 04.03.24 / 08:00 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Carl-Zeiss-Straße gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell