POL-EL: Nordhorn - VW beschädigt

Papenburg (ots) - Am Montag kam es auf dem Parkplatz eines Ärztehauses an der Straße Hauptkanal links in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 7.15 und 8 Uhr einen dort abgestellten grauen VW. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 600 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer ...

