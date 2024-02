POL-VER: +Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Güterverkehrs+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Güterverkehrs

Landkreis Osterholz (ots)

Hambergen. Am 21.02.2024 führte des Polizeikommissariat Osterholz in der Zeit von 08.00 - 14.30 Uhr eine stationäre Kontrolle im Sophie-Tietjen-Ring durch. Insgesamt 16 Beamtinnen und Beamten kontrollierten schwerpunktmäßig den gewerblichen Güterverkehr, aber auch landwirtschaftliche Fahrzeuge und Pkw mit Anhänger. Von den 54 kontrollierten Fahrzeugen, stellen die Beamtinnen und Beamten bei 34 Fahrzeuge verschiedene Verstöße fest. Dies ergab eine Beanstandungsquote von 63 Prozent. Die Verstöße lagen überwiegend im Bereich der Lenk- und Ruhezeiten, sowie der Ladungssicherung.

Bei einem 36-jährigen Fahrer eines portugiesischen Sattelzuges stellten sie gleich mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Die Verstöße wurden dokumentiert und dem Bundesamt für Logistik und Mobilität, kurz BALM, gemeldet. Die Geldbuße könnte bis zu 4.000EUR betragen.

Bei der Kontrolle eines spanischen Sattelzuges wurde durch Zufall eine sogenannte Blitzer-App gefunden. Die 34-jährige Fahrerin musste vor Ort ein Bußgeld bezahlen.

Ein deutscher Sattelzug hatte mehrere unzulässige Beleuchtungseinrichtungen an dem Fahrzeug befestigt. Zusätzlich war die vorgeschriebene Prüfung des Tachos nicht durchgeführt worden und drei Reifen waren in einem so schlechten Zustand, dass die Weiterfahrt bis zu einem Reifenwechsel untersagt wurde. Gegen den 38-jährigen Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Mit einer Geldbuße in Höhe von mehreren hundert Euro hat außerdem eine 38-jährige Fahrerin eines Pkw mit Anhänger zu rechnen. Sie transportierte ca. 800kg PVC-Palletten auf ihrem Anhänger, durfte aber nur 540kg mit ihrem Pkw ziehen. Ohne den Anhänger konnte sie ihre Fahrt fortsetzten.

Bei einem deutschen Sattelzug eines 57-jährigen Fahrers stellte ein Prüfer des TÜV Nord gravierende Mängel an dem Auflieger fest. Die Bremse war teilweise ohne Funktion. Der Auflieger wurde als Verkehrsunsicher eingestuft und ist bis zur Reparatur stillgelegt worden.

