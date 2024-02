Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Jugendlichen verletzt++Unter Drogen gefahren++Berauscht unterwegs++Pedelecfahrer übersehen++Ampel missachtet++Graffitidosen gestohlen++Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Jugendlichen verletzt+ Achim. Am Dienstagabend gegen 21.50 Uhr verletzten zwei bislang unbekannte Täter einen Jugendlichen in der Nähe des Bahnhofs. Sie überraschten den Jugendlichen und schlugen auf ihn ein. Dabei verletzten sie ihn leicht. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter zu Fuß vom Tatort. Bei der Tat trugen die Täter Sturmmasken. Ein Rettungswagen kümmerte sich um den verletzten Jugendlichen und brachte ihn in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Tat oder den Tätern der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Unter Drogen gefahren+ Oyten. Am Dienstagmittag, gegen 12.20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Oyten im Heidlandsweg einen 53-jährigen Fahrer eines Chryslers. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen steht. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen ihn ein, da der 53-Jährige nicht mehr im Besitz eines Führerscheins war.

+Berauscht unterwegs+ Achim. Dienstagnacht, gegen 23 Uhr, fiel Beamten der Autobahnpolizei Langwedel ein Renault auf der A1 in Richtung Münster auf. Sie kontrollierten den 25-jährigen Fahrer und stellten bei ihm eine Drogenbeeinflussung fest. Für das Verfahren wurde dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss musste er den Pkw stehen lassen.

+Pedelecfahrer übersehen+ Ottersberg. Im Ortsteils Giers-Schanzendorf kam es am Dienstagmorgen um 06.35 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 18-jährigen Fahrer eines BMW und einem 53-jährigen Pedelecfahrer. Der 18-Jährige befuhr die K9 und übersah im Kreuzungsbereich des Giersdorfer Damms den von rechts kommenden 53-Jährigen. Er stieß mit dem Pedelecfahrer zusammen und verletzte diese leicht. Es entstand ein geringer Sachschaden.

+Ampel missachtet+ Verden. Dienstagabend ereignete sich auf der Lindhooper Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw-Fahrer. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht. Der 68 Jahre alte Fahrer eines Ford befuhr die Lindhooper Straße. An einer Ampel überquerte der jugendliche Radfahrer bei Rotlicht die Fahrbahn und stieß mit dem Ford zusammen. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Graffitidosen gestohlen+ Schwanewede. In der Zeit von Mittwoch, 14.02.2024, 19.30 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang in ein Jugendzentrum im Sandbergsweg. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten in das Gebäude. In den Räumen beschädigten sie weiterhin eine Zimmertür und entwendeten mehrere Graffitispraydosen. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise können der Polizei Schwanewede unter 04209-918650 mitgeteilt werden.

+Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt+ Ritterhude. Auf der Straße Osterhagen kam es am Dienstag gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Mofa-Fahrer. Der jugendliche Mofa-Fahrer fuhr hinter zwei ebenfalls Jugendlichen mit ihren Fahrrädern und wollte zwischen diesen durchfahren, um sie zu überholen. Einer der Jugendlichen fuhr im selben Augenblick nach rechts, sodass der Mofa-Fahrer mit ihm zusammenstieß. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell