POL-VER: Mercedes überschlägt sich beim Allwetterbad

Verden/Dauelsen (ots) - Am frühen Montagmorgen scheiterte der Versuch unbekannter Täter, einen Geldausgabeautomaten in einer Sparkassenfiliale an der Hamburger Straße (B215) gewaltsam zu öffnen. Kurz nach 3.30 Uhr wurde die Polizei Verden alarmiert, die daraufhin mit mehreren Streifenwagen zum Tatort eilte. Als die Beamten am Tatort eintrafen, waren die Täter ...

