Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (151) Mann mit Messer wurde gleich mehrfach auffällig - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (09.02.2024) trat ein 34-jähriger Mann in Nürnberg gleich mehrmals mit einem Messer bewaffnet in Erscheinung. Beamte nahmen ihn fest und brachten ihn in einer Fachklinik unter.

Gegen 17:15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Mitteilung über einen Mann ein, der mit einem großen Messer aus einer Spielothek am Kirchenweg herausgekommen sein soll.

Die Streifenbesatzung konnte vor Ort lediglich Zeugen feststellen. Einer der Gäste erzählte, dass er den Mann von früher kennen würde. Dieser hätte ihn in der Spielhalle angesprochen und unmittelbar darauf ein ca. 30 cm langes Messer hervorgeholt. Daraufhin sei der Zeuge sofort davon gerannt. Der Mann hätte daraufhin die Spielhalle verlassen.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem bis dato Unbekannten blieb vorerst ohne Erfolg.

Etwa eine Stunde später ging eine erneute Mitteilung über einen Mann mit einem Messer - diesmal in einem Dönerladen in der Gugelstraße - ein. Die anfahrende Streife erblickte den Beschuldigten unweit des Imbiss', woraufhin dieser das mitgeführte Messer in ein Gebüsch warf. Auf Ansprache reagierte der 34-Jährige so gut wie gar nicht, weshalb er durch die Beamten überwältigt und gefesselt wurde. Der Beschuldigte verhielt sich durchwegs psychisch auffällig, was auf einen etwaigen vorherigen Drogenkonsum schließen ließ.

In der Dienststelle führte ein Arzt eine Blutentnahme durch. Auf Grund seines psychischen Zustandes brachten ihn die Beamten in einer Fachklinik unter.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell