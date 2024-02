BPOLD-B: Freundschaftsdienst führt zum Haftbefehl

Forst (ots) - Die Bundespolizei nahm in der Nacht zu Sonntag an der Stadtbrücke in Guben drei Männer vorläufig fest. Gegen die Drei lagen Einreiseverbote vor. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Samstag gegen 0 Uhr drei moldauische Staatsangehörige als Mitreisende in einem Kleintransporter fest. Die zwei Männer und eine Frau, im Alter von 19, ...

mehr