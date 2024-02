Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Diebe fest

Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin - Mitte (ots)

Die Bundespolizei nahm Freitag und Sonntag zwei Personen fest, die bei Diebstählen beobachtet werden konnten.

Am Freitag, gegen 11:50 Uhr, erkannten Zivilkräfte der Bundespolizei am Bahnhof Charlottenburg eine Frau aus einem zurückliegenden Diebstahl wieder und beobachteten sie beim Stehlen der Geldbörse einer Reisenden. Nachdem die 41-jährige lettische Staatsangehörige das Portemonnaie durchsucht hatte und nicht fündig geworden war, ließ sie die Geldbörse fallen und wies die 24-jährige Besitzerin auf die nun am Boden liegende Geldbörse hin. In zwei weiteren Fällen am selben Tag versuchte die Lettin Gegenstände aus Rucksäcken zu stehlen. Auch dies blieb für sie erfolglos. Die Beamtinnen und Beamten nahmen die polizeibekannte 41-Jährige vorläufig fest und beendeten so ihre Diebestour.

In einem weiteren Fall am Sonntag gegen 13:20 Uhr beobachteten Zeugen einen Mann beim Stehlen von Ware im Wert von circa 750 Euro aus einem Einkaufsladen im Berliner Hauptbahnhof. Alarmierte Kräfte der Bundespolizei nahmen den 33-jährigen Georgier vorläufig fest.

Die Bundespolizei leitete in beiden Fällen Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Einsatzkräfte übergaben den georgischen Staatsangehörigen zur weiteren Bearbeitung an die Polizei Berlin. Die Lettin führten Beamtinnen und Beamten einem Haftrichter zu, welcher am Samstag Untersuchungshaft anordnete.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell