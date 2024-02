Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Fehler beim Abbiegen++Pedelecfahrer schwer verletzt++ Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt ++Ohne Führerschein unterwegs+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Fehler beim Abbiegen+ Verden. Montagnachmittag wurde ein 74-jähriger bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 14:00 Uhr fuhr er mit seinem VW die Straße Nadelberg und wollte auf den Berliner Ring fahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 23-jährigen, die mit ihrem Audi auf dem, Berliner Ring in Richtung Lindhooper Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 30.000 Euro.

+Pedelecfahrer schwer verletzt+ Achim. Am Montag erlitt eine Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Gegen 12:30 Uhr fuhr der 89-jährige auf der Obernstraße in Richtung Bremen. Als eine vor ihm fahrende 22-jährige im dichten Verkehr ihren Ford abbremsen musste, konnte der Mann mit seinem Pedelec auf der abschüssigen Fahrbahn nicht mehr sicher reagieren und fuhr auf den vor ihm befindlichen Pkw auf. Er wurde vom Fahrrad geschleudert und prallte mit dem Kopf gegen den Pkw, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Er trug keinen Fahrradhelm. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+ Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt + Lilienthal. Am Montagabend kam es in Lilienthal zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Gegen 21:00 Uhr fuhr ein 17-jähriger mit seinem Fahrrad auf der Goebelstraße und verlor plötzlich die Kontrolle über sein Zweirad. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholisierung bei dem jungen Mann fest. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 1,6 Promille, was ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein dürfte. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

+Ohne Führerschein unterwegs+ Lilienthal. Ohne Führerschein wurde am Montag ein 27-jähriger auf einem Kleinkraftrad festgestellt. Gegen 13:00 Uhr fiel der Mann einer Polizeistreife auf, als er mit seinem Zweirad ohne Kennzeichen die Falkenberger Landstraße befuhr. In der darauffolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein hat und illegal unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

