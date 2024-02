POL-VER: Neue Ära in der Opferhilfe und Kriminalprävention: Polizeiinspektion Verden/Osterholz und WEISSER RING unterzeichnen Kooperationsvertrag

Osterholz-Scharmbeck (ots) - Leichte Verletzungen erlitt am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Allwetterbades Am Barkhof. Der junge Mann verlor hier alleinbeteiligt, offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über den Pkw, sodass dieser sich überschlug und anschließend in einem Wasser führenden Graben auf dem Dach zum ...

