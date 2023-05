Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl gegen Gewaltstraftäter

Essen (ots)

Heute Nacht (10. Mai) verhafteten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen gesuchten 30-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Essen ließ nach dem Mann wegen mehrerer Straftaten fahnden.

Gegen 3 Uhr hielten Einsatzkräfte im Hauptbahnhof Essen einen verdächtigen Mann an. Sie kontrollierten den slowakischen Staatsbürger und ermittelten, dass das Amtsgericht Essen gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hat. Dem 30-Jährigen wird vorgeworfen, in mehreren Fällen Personen mit einem Hammer, bzw. mit einem Beil bedroht zu haben. Zudem soll er mehrmals Sachbeschädigungen an Gebäuden der Stadt Essen verursacht haben. Weil er im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz vorweisen kann, ist er zur Verhaftung ausgeschrieben worden.

Die Beamten nahmen den Angeklagten fest und führten ihn zur Wache. Dort bestätigte ein Fingerabdruckscan die Identität des Slowaken.

Die Bundespolizisten brachten ihn kurz darauf in das Polizeigewahrsam, wo er wenig später einem Richter vorgeführt wurde.

