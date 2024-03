POL-PPMZ: Mainz - Hartenberg - Münchfeld; Unfall zwischen Schulkind und Linienbus

Mainz - Altstadt (ots) - Am gestrigen Donnerstag zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr kam zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Flachsmarktstraße. Die 41-jährige Bewohnerin stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass diverse Schränke und Schubladen offenstanden und Bargeld daraus fehlte. Die Wohnungstür war lediglich in die s.g. "Tagesfalle" gezogen worden. D.h. die Tür war zwar geschlossen jedoch ...

