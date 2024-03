POL-PPMZ: Kriminalstatistik (PKS) 2023 für das Stadtgebiet Mainz

Mainz - Weisenau (ots) - Am Mittwochmorgen um 07:55 Uhr kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Göttelmannstraße in Mainz-Weisenau. Ein bislang unbekannter Täter hat sich noch vor der offiziellen Marktöffnung in den Verkaufsraum begeben und dort 10 Flaschen Spirituosen in seinem Rucksack versteckt. Als er daraufhin von einer Mitarbeitern, im eigentlich noch geschlossenen Markt, erwischt ...

