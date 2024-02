Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Polizei bilanziert friedliches Fastnachtswochenende

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 11.02.2024, fand von 11:00 Uhr bis in die Nacht hinein närrisches Fastnachtstreiben in der gesamten Emmendinger Innenstadt statt.

Bei schönem Wetter besuchten mehrere tausend Närrinnen und Narren das Narrendorf auf dem Schloßplatz und den großen Fastnachtsumzug durch die Innenstadt.

Bis auf wenige, teilweise alkoholbedingte, Vorfälle kam es zu keinerlei Vorfällen.

Das Polizeirevier Emmendingen bilanzierte eine friedliche, ausgelassen fröhliche und sehr gut organisierte Veranstaltung in der fünften Jahreszeit.

