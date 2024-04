LPI-SHL: Berauscht unterwegs

Suhl (ots) - Mittwochmittag sprach ein junger Mann eine 76-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße in Suhl an. Er verwickelte die Frau in ein Gespräch und wiederholte seine Frage immer wieder, weil er vorgab die Frau nicht zu verstehen. Nach Beendigung der Unterhaltung bemerkte die Seniorin, dass ihr Geldbeutel aus ihrer Handtasche aus dem Einkaufwagen geklaut worden war. Ein vermutlich weiterer ...

