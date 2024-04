Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht Unfall gebaut

Hildburghausen (ots)

Donnerstagabend wollten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl einen VW-Fahrer in Hildburghausen kontrollieren. Der Fahrzeugführer flüchtete zunächst vor der Kontrolle, konnte jedoch durch Zufall kurze Zeit später in der Bahnhofstraße verunfallt festgestellt werden. Er war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und saß leicht verletzt und eingeklemmt in seinem VW. Die Beamten leisteten bis zum Eintreffen des Rettungswagens erste Hilfe, welcher den Verletzten, nachdem die Feuerwehr ihn aus dem Auto befreit hatte, ins Krankenhaus brachte. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Aufgrund des Verdachts des Konsums berauschender Mittel erfolgte eine Blutentnahme. Den VW-Fahrer erwartet jetzt eine Anzeige.

