LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gartenstraße ein Raub. Der 56-jährige Geschädigte wurde von mehreren Personen attackiert und geschlagen. Am Boden liegend entwendeten die Täter das Bargeld des Opfers. Der 56-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781424 (Bezugsnummer 0010700/2024) zu melden. ...

