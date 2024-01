LPI-GTH: Graffiti an Hauswand gesprüht - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Am Freitag, den 12.01.2024, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 07:37 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter eine Handtasche aus einem am Schützenberg geparkten Fahrzeug. Der Täter zerstörte auf unbekannte Art und Weise die Beifahrerscheibe und griff zielgerichtet nach der Handtasche. Kurze Zeit später konnten einige Gegenstände der Handtasche aufgefunden werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Seitens der Polizei ergeht hiermit nochmals ...

mehr